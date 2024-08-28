Об этом заявили аналитики Института изучения войны. Они также продемонстрировали интерактивную карту, обозначив, какие объекты оказались бы в зоне поражения.

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Украина могла бы атаковать 245 объектов, если бы имела разрешение США

В ISW заявили, что в зоне поражения ATACMS расположены 245 военных объектов, среди которых – 16 авиабаз. Однако США не предоставляли разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России.

В то же время аналитики напомнили, что ранее чиновники предполагали, что передислокация боевых самолетов с российских аэродромов происходит так, чтобы они не оказывались в радиусе действия Storm Shadow и ATACMS. Кроме того, ранее Politico со ссылкой на анонимные источники предполагало, что передислокация российских боевых самолетов с аэродромов, которые находятся в пределах радиуса действия ATACMS, каким-то образом уменьшают обоснованность или важность украинского запроса.

Передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать эти ракеты против сотен других российских военных объектов. Политика США продолжает ограничивать Украину от использования ATACMS для нанесения ударов не менее чем по 245 известным российским военным и военизированным объектам, из которых только 16 (6,5%) являются авиабазами,

– заявили в ISW.

Аналитики также показали интерактивную карту и обозначили известные военные объекты России. На них видно составе, места базирования российских бригад и полков, штабы, командные пункты, военные заводы и ряд других объектов.

В ISW отметили, что из 245 объектов только 20 – в радиусе действия HIMARS. Также аналитики добавили, что 209 объектов из 245 – не являются авиабазами.

Аргумент о том, что ограниченная передислокация российских самолетов с 16 аэродромов делает дискуссию об отмене ограничений США на использование ATACMS определенным образом спорным, игнорирует сотни объектов, изложенных в этом отчете,

– подчеркнули аналитики.

Объекты на территории России, которые могла бы поразить Украина: карта ISW

Журналисты The Guardian ранее утверждали, что Кремль пойдет на переговоры с Украиной, если в радиусе ракетных ударов ВСУ окажутся Москва и Санкт-Петербург. Поэтому Украина хочет получить от Запада разрешение использовать ракеты большой дальности Storm Shadow и ATACMS для уничтожения целей в глубине России.