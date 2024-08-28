Нічна "бавовна" на паливному заводі "Атлас" виявилася спільною роботою ГУР та ССО. 24 Канал показує, яку відстань подолали наші дрони, аби скинути вибухівку на ворожий об'єкт.

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Де палає нафтобаза у Росії

Завод "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів Південного федерального округу Росії спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для загарбників на окупованих територіях України.

Нафтобаза, що лише нещодавно була реконструйована, розташована у Каменському районі Ростовської області, неподалік від міста Каменськ-Шахтинський. До цього міста від окупованого Луганська приблизно 120 кілометрів. А від кордону, який контролюється Україною, понад 300 кілометрів.

Де розташований "Атлас": дивіться на карті

Нагадаємо, що приліт по "Атласу" стався уночі 28 серпня. О 03:00 губернатор Ростовської області Голубєв заявив про збиття 4 безпілотників. А вже вранці визнав пожежу на об'єкті.

Наші воїни продовжують лускати ворожі НПЗ як горішки. Лише тиждень минув з того часу, як безпілотники завдали потужного удару по нафтосховищу у Пролетарську. Пожежа там досі не стихла. На тлі постійних атак у Ростовській області збільшилася кількість оголошень про продаж нафтобаз.