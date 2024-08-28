За інформацією Джерел 24 Каналу у ГУР, нафтобаза "Атлас" у Ростовській області бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.
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В результаті спільної роботи ГУР та ССО було вражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" у Ростовській області Росії. Об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.
За інформацією Джерел 24 Каналу у ГУР, нафтобаза "Атлас" у Ростовській області бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.
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