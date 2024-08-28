Понад 10 днів у Пролетарську Ростовської області не стихає пожежа на нафтобазі. Чорний дим заполонив усе місто. Тепер у регіоні горить вже інший НПЗ. І палає дуже потужно.

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Наче виверження лави

Понад 7 годин не припиняється вогонь на нафтосховищі, що розташоване неподалік міста Каменськ-Шахтинський та біля траси М-4.

РосЗМІ повідомляють, що полум'я охопило два резервуари. Наразі пожежники намагаються запобігти вибуху інших резервуарів.

Росіяни знімають пожежу на телефони: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі біля 03:00 дрони вдарили по нафтобазі у Ростовській області. Губернатор регіону заявив про збиття 4 БпЛА. Лише вранці він визнав факт пожежі.

Крім того, гучно було у Воронезькій області. Там атакований склад боєприпасів. Через загрозу дронів зупинили роботу аеропорти Казані та Нижньокамська.

У Кіровській області БпЛА вдарили по нафтобазі у місті Котельнич Кіровської області.