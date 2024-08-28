Відомо, що Су-25 є носієм великої кількості озброєння та несе смертельну загрозу для піхоти. Про те, як вдалося збити російський штурмовик, 24 Каналу розповів пресофіцер 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

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Що відомо про збиття російського Су-25

Алхімов розповів, що збиття Су-25 – складна і кропітка робота, де значну роль відіграють швидка реакція та навички оператора ПЗРК.

Це не так просто, адже російські пілоти теж жити хочуть. Вони там і теплові пастки відстрілюють, і тому подібне. Тут відіграє роль не стільки підготовка, скільки швидка реакція та вміння оператора ПЗРК,

– розповів військовий.

Втім, наразі невідомо, який саме ПЗРК було використання для того, аби збити штурмовик окупантів. Алхімов поділився, що раніше 28 ОМБр не збивала російські літаки і це перший підтверджений такий випадок.

Пресофіцер зазначив, що Су-25 становлять значну загрозу для піхоти, адже є носієм великої кількості озброєння.

"Су-25 – штурмовик, на який можна встановити досить багато озброєння. Його робота – знищувати позиції та укріпрайони противника. Це досить серйозна зброя на фронті проти піхоти", – поділився Алхімов.

28 ОМБр збила російський Су-25: дивіться відео