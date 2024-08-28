Более 10 дней в Пролетарске Ростовской области не утихает пожар на нефтебазе. Черный дым заполонил весь город. Теперь в регионе горит уже другой НПЗ. И пылает очень мощно.

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Как извержение лавы

Более 7 часов не прекращается огонь на нефтехранилище, расположенном недалеко от города Каменск-Шахтинский и возле трассы М-4.

РосСМИ сообщают, что пламя охватило два резервуара. Сейчас пожарные пытаются предотвратить взрыв других резервуаров.

Россияне снимают пожар на телефоны: смотрите видео

Напомним, что ночью около 03:00 дроны ударили по нефтебазе в Ростовской области. Губернатор региона заявил о сбитии 4 БПЛА. Только утром он признал факт пожара.

Кроме того, громко было в Воронежской области. Там атакован склад боеприпасов. Из-за угрозы дронов остановили работу аэропорты Казани и Нижнекамска.

В Кировской области БпЛА ударили по нефтебазе в городе Котельнич Кировской области.