Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман, зазначивши, що завдавати ударів по місцях запуску важко, оскільки ворог часто змінює місця дислокації.

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Які цілі у Росії треба уразити першочергово

За даними Головного управління розвідки, росіяни щодня виробляють приблизно 170 "Шахедів", а щомісячно – до 95 ракет. Росія має в запасі майже 2 тисячі крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет. Це велика кількість, проте у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення – удвічі менше: тоді Росія мала на озброєнні приблизно 4 тисячі ракет.

Наприклад, наразі в Росії нараховується близько 500 ракет "Іскандер-М", але на початку вторгнення їх було близько 800.

Чи можливі надалі повітряні операції Росії? Так, цілком можливі. Що треба робити Україні? Бити у відповідь всім чим маємо,

– зазначив Олексій Гетьман.

Україна не має можливості постійно знищувати місця пуску ракет або "Шахедів" – вони або запускаються з літаків, або переважно мобільні. Єдиний ефективний спосіб протидії – завдавати ударів по стратегічних бомбардувальниках, місцях виробництва ракет та дронів. Ці удари мають бути масштабованими.

Після того, як Україна тимчасово припинила атаки на російську енергетичну інфраструктуру після початку переговорного процесу, Росія знову висунула ті самі ультимативні вимоги, що й на початку повномасштабного вторгнення. Отже, необхідно масштабувати удари по території Росії. Це не зупинить агресора одразу, але може суттєво обмежити його можливості для подальших атак по Україні.