Так, оператори ударних дронів виявили та знищили дороговартісні системи ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Ураження "Панциря", "Бука" та "Імбіря"

Воїнам вдалося спалити три ворожих зенітно-ракетних комплексів:

ЗРК 9К317М "Бук-М3";

РЛС 9С19 "Імбірь" зі складу ЗРК С-300В;

ЗРГК "Панцирь-С1".

На відео, оприлюднене захисниками, зафіксований приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети окупантів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО противника.

Знищення російських систем ППО: дивіться відео

До слова, український винищувач МіГ-29 авіації ПС завдав високоточного удару керованими авіабомбами по ворожих об'єктах на Запоріжжі. Були уражені пункт управління операторів БпЛА та склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів росіян.

Нещодавно ЗСУ ліквідували підполковника запасу Росгвардії Олега Сьомова, який був заступником командира загону БАРС-11 і раніше розганяв Євромайдан.