Ракетою "Сапсан" можна уразити велику кількість об'єктів на території Росії. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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"Такими ракетами можна уразити аеродроми, де розташовані літаки, якась легкоброньована, але дорога техніка, склади боєприпасів, арсенали, пункти управління і так далі. Цілей для неї дуже багато", – сказав він.

Буде інший масштаб руйнувань

Павло Нарожний зазначив, що логістика ворога зараз перебуває на відстані приблизно 100 кілометрів від лінії зіткнення. Тому що основна кількість ракет, які зараз Україна має на озброєнні, мають дальність приблизно 80 кілометрів. На відстані 400 – 500 кілометрів розташовані навіть аеродроми тактичної авіації, з яких злітають літаки, які завдають ударів керованими авіабомбами.

Мости неможливо кудись перенести. Також залізницю, на якій завантажується, розвантажується техніка, паливо, боєприпаси та інше. Крім того, неможливо перенести нафтопереробні заводи. Зараз Україна завдає ударів по НПЗ за допомогою дронів. Ворог має можливість відновлювати НПЗ після ударів безпілотниками, які мають мало вибухівки, до 50 кілограмів. Цього недостатньо.

Коли ми можемо завдавати ударів за допомогою боєголовки вагою у 500 кілограмів – це буде інший масштаб руйнувань на нафтопереробних заводах, заводах з виробництва зброї і так далі. Коли ми отримаємо масову кількість таких ракет, це якісно змінить ситуацію на лінії фронту,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, це вплине і на швидкість. А коли ракета летить 3 хвилини, то часу для реагування дуже мало. Саме у такий спосіб Україна зможе знищувати дуже дорогі об’єкти ворога. Тому потрібне масове виробництво балістичних ракет "Сапсан".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває розробка масового виробництва балістичної ракети. Він додав, що наразі не може сказати, у якій кількості.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна успішно розробила та запустила у виробництво тактичну балістичну ракету "Сапсан" з високою потужністю. Її випробовування також пройшло успішно. У травні ракета вразила російську військову ціль на відстані приблизно 300 кілометрів.