Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю голови Офісу президента Андрія Єрмака виданню The Times.

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Ракета "Сапсан" успішно атакувала ворога

Ракету "Сапсан" успішно запущено у виробництво.

Україна успішно розробила та запустила у виробництво тактичну балістичну ракету "Сапсан" з високою потужністю,

– сказав Андрій Єрмак.

її випробовування також пройшло успішно. У травні ракета вразила російську військову ціль на відстані близько 300 кілометрів.

Що саме було атаковано і де, голова ОП не уточнив.

У нього також поцікавилися, чи можливо цією балістичною ракетою вдарити по Москві.

"Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів у багатьох випадках", – відповів він на це.

У виданні зазначається, що "Сапсан" має бойову частину в 480 кілограмів вибухівки. Це у понад 2 рази більше, ніж у ATACMS. Також українська ракета може летіти зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку в 5 разів на відстань до 500 кілометрів.