Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЦПД.

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Лісові пожежі в Росії

В ЦПД зазначають, що до спроби зупинити полум'я залучаються державні службовці та бюджетники, які не мають ані навичок, ані належних засобів захисту. Відтак, перших змушують брати відпустки за власний рахунок, щоб боротися з пожежами.

Від початку повномасштабної війни ситуація з лісовими пожежами в Росії погіршилась. Лише у травні цього року в Забайкаллі вигоріли більше 4,3 мільйона гектарів лісів. Тим часом російські ЗМІ намагаються замовчувати проблему.

Російські чиновники явно не мають мотивації боротися з пожежами, адже головне, чого від них вимагає Кремль – витрачати більшість фінансових та організаційних ресурсів на війну проти України,

– підкреслюють в ЦПД.