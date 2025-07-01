Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу зазначив, що в Росії не вперше падають винищувачі. Серед причин авіакатастроф – незадовільний технічний стан літаків.

Дивіться також Британська розвідка назвала втрати Росії в авіації під час війни проти України

Падіння Су-34: які можуть бути причини

Мусієнко наголосив на тому, що причиною падінь російської військової авіації може бути й те, що вона літає з високою інтенсивністю. Адже командування вимагає від пілотів здійснення великої кількості польотів для атак по Україні ракетами й КАБами.

Це все призводить до перенавантаження, недостатньо виконуються регламентні роботи або недбало. Як наслідок – авіакатастрофи,

– пояснив Мусієнко.

На додаток – перевантаження пілотів і допущення ними помилок. Це, зі слів військовослужбовця, триватиме доки в росіян зберігатиметься така інтенсивність польотів.

Атака на аеродром в Маринівці: яка була його функція

Коментуючи події на військовому аеродромі в Маринівці, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зауважив на тому, що він розташований неподалік кордону з Україною. Він зазначив, що там перебували під час атаки російські літаки, але це місце не є їх основним для базування.

Мусієнко припустив, що це так званий аеродром підскоку для дозаправлення, переозброєння: щоб спорядити літак бомбами чи ракетами.

Ці літаки (Су-34) виконують місію завдання ударів КАБами. Після атак по цих літаках, успішно проведеної СБУ і ССО операції вони не злетять і ударів по, як мінімум, українських позиціях не завдадуть. Це важливо,

– підкреслив Мусієнко.

Він також наголосив на тому, що ураження цих бомбардувальників у Маринівці не дозволило цій авіації підсилити російський наступ на фронті на певних відтинках. Мусієнко зазначив, що ця атака по аеродрому у Волгоградській області Росії вплине на спроможності окупантів завдавати ударів, зменшивши потужність ворога.

На тлі дронових атак противник зменшив час перебування на своїх військових аеродромах підскоку до мінімального, наскільки це можливо. Це, зі слів Мусієнка, теж може бути причиною авіакатастроф в Росії, оскільки росіяни тепер все роблять дуже швидко, може бути недбалість в обслуговуванні авіатехніки.