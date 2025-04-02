Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії розбився Ту-22М3

Увечері 2 квітня стало відомо, що в Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який виконував плановий політ. Літак впав недалеко від населеного пункту Буреть Боханського району Іркутської області.

Також в мережі вже з'явилися перші кадри з місця падіння Ту-22М3. На них можна побачити, уламки фюзеляжу літака розкидало прямо по дорозі.

Кадри з місця падіння Ту-22М3: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

За інформацією росЗМІ, 4 члени екіпажу літака нібито змогли катапультуватися. Зазначається, що загинув 1 пілот. Причиною аварії називають технічну несправність.

Горять уламки Ту-22М3: дивіться відео

Зауважимо, що Ту-22М3 – один з найдорожчих літаків, які є в Росії.