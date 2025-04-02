Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России разбился Ту-22М3

Вечером 2 апреля стало известно, что в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который выполнял плановый полет. Самолет упал недалеко от населенного пункта Буреть Боханского района Иркутской области.

Также в сети уже появились первые кадры с места падения Ту-22М3. На них можно увидеть, обломки фюзеляжа самолета разбросало прямо по дороге.

Кадры с места падения Ту-22М3: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

По информации росСМИ, 4 члена экипажа самолета якобы смогли катапультироваться. Отмечается, что погиб 1 пилот. Причиной аварии называют техническую неисправность.

Горят обломки Ту-22М3: смотрите видео

Заметим, что Ту-22М3 – один из самых дорогих самолетов, которые есть в России.