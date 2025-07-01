Інцидент стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times, телеграм-канали та міністерство оборони Росії.

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Що відомо про це

Відомо, що літак упав у лісі неподалік селища Велетьма міського округу Кулебаки, це приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому "Саваслейка", на якому розміщено філію 4 Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань.

Зазначимо, ще у 2012 році в Кремлі повідомляли, що на аеродромі базується ескадрилья винищувачів МіГ-31 різних модифікацій. Росіяни регулярно підіймають літаки МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Су-34 є ключовим літаком у складі тактичної авіації Росії, у Повітряно-космічних силах його відносять до фронтових винищувачів-бомбардувальників, які застосовують переважно для ударів КАБами, зокрема оснащеними модулями планерування та наведення.

Такий інцидент став третім випадком за останній рік. У червні минулого року під час планового навчально-тренувального польоту відповідний літак зазнав аварії в горах Північної Осетії, тоді обидва пілоти загинули.

Незадовго після цього, вже у липні 2024 року Су-34 розбився у Волгоградській області в Серафимовичському районі за аналогічних причин - це також сталося при виконанні тренувального польоту. Тоді екіпаж встиг катапультуватись.

До слова, ЗМІ повідомили, що обидва пілоти Су-34 встигли катапультуватися під час падіння через інцидент, який стався у вівторок, 1 липня. Одного з них знайшли нібито без жодних травм. Утім, інший помер від отриманих закритих травм.