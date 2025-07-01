Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times, телеграмм-каналы и министерство обороны России.

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Что известно об этом

Известно, что самолет упал в лесу недалеко от поселка Велетьма городского округа Кулебаки, это примерно в 10 километрах от военного аэродрома "Саваслейка", на котором размещен филиал 4 Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний.

Отметим, еще в 2012 году в Кремле сообщали, что на аэродроме базируется эскадрилья истребителей МиГ-31 различных модификаций. Россияне регулярно поднимают самолеты МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Су-34 является ключевым самолетом в составе тактической авиации России, в Воздушно-космических силах его относят к фронтовым истребителям-бомбардировщикам, которые применяют преимущественно для ударов КАБами, в частности оснащенными модулями планирования и наведения.

Такой инцидент стал третьим случаем за последний год. В июне прошлого года во время планового учебно-тренировочного полета соответствующий самолет потерпел крушение в горах Северной Осетии, тогда оба пилота погибли.

Незадолго после этого, уже в июле 2024 года Су-34 разбился в Волгоградской области в Серафимовичском районе по аналогичным причинам - это также произошло при выполнении тренировочного полета. Тогда экипаж успел катапультироваться.

К слову, СМИ сообщили, что оба пилота Су-34 успели катапультироваться во время падения из-за инцидента, который произошел во вторник, 1 июля. Одного из них нашли якобы без всяких травм. Впрочем, другой умер от полученных закрытых травм.