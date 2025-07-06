Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Инцидент произошел в Читинском районе около 09:30 по местному времени.

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Что известно о "жесткой посадке"

Самолет Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту) России приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета.

Известно о 9 пострадавших людях, обошлось без жертв. По словам губернатора Забайкалья 3 человека – в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.

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В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре предварительной причиной "жесткой посадки" назвали якобы неисправность двигателя, однако Ан-2 не загорелся.

На месте происшествия работали 37 человек и 12 единиц техники, а правоохранители организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, недавно во время учебного полета в Нижегородской области России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Он упал недалеко от поселка Велетьма, примерно в 10 километрах от военного аэродрома "Саваслейка", где базируются истребители МиГ-31. Это третья подобная катастрофа за год.