Об этом сообщает AP со ссылкой на Австрийское агентство прессы, передает 24 Канал. Сейчас информации о причинах авиакатастрофы нет.

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Что известно об инциденте

Пропеллерный самолет разбился вблизи Вальд-им-Пинцгау в федеральной провинции Зальцбург в 12:45 по местному времени. Вероятно, он вспыхнул после падения.

По данным полиции, погибли 4 человека – 3 мужчины и 1 женщина, которые могли быть гражданами Германии.

Самолет вылетел с аэродрома в Обершляйсхайме недалеко от Мюнхена, чтобы совершить рейс в оба конца. Причины трагедии неизвестны, продолжается расследование.

Напомним, ночью 5 июля на борту самолета авиакомпании Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан на Майорке, вспыхнул пожар. Пострадали 18 человек, из них 6 госпитализировали, однако большинство отделались легкими травмами.