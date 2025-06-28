Вероятно, он учился пилотировать на самолете, что ему дал знакомый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Приморском крае России, 56-летний пилот погиб. Это произошло в районе местного аэродрома государственной авиации Новонежино. Судя по обломкам, самолет ударился о землю носом.

Сообщается, что самолет ЗЛИН-142 дал ему в пользование знакомый для отработки навыков пилотирования. Дальневосточная транспортная прокуратура изучает инцидент.

В России разбился легкомоторный самолет: смотрите видео

Напомним, в ночь на 27 июня Силы обороны Украины атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России, уничтожив 4 самолета Су-34. Возник также пожар в техническо-эксплуатационной части аэродрома. Атака была осуществлена украинскими дальнобойными ударными дронами.