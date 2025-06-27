Главные заявления российского диктатора в Минске передает 24 Канал.
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Путин говорит, что Россия якобы готова к уменьшению оборонных расходов в перспективе, а вот Запад наоборот. Встреча с Трампом, по словам Путина, вполне возможна. Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, считает Путин. Отношения между США и Россией, как он отметил, "начинают выравниваться". По словам Путина, темп роста ВВП в России в этом году будет меньше, но это якобы из-за борьбы с инфляцией. "Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит", – говорит Путин Путин заявил, что "переворот" в Украине поддерживал Запад, а сейчас, мол, "они или сами идиоты, или нас (россиян) за дурачков принимают". "Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, но там все переставляют с ног на голову", – считает Путин. Сами скоро сдохнут, а нас хоронят, По словам Путина, Россия тратит на оборону Россия тратит на оборону 13,5 триллионов рублей (150-170 миллиардов долларов). Это 6,3% ВВП страны. "Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", – добавил кремлевский глава. Он добавил, что эти расходы "абсолютно не нацелены" на агрессию в отношении Европы, а лишь на "завершение спецоперации с нужным результатом". Россию "кинули" по поводу нерасширения НАТО на восток, хотя говорили "ни дюйма", было несколько волн расширения, Темой следующего раунда переговоров должно стать урегулирование проектов меморандумов России и Украины, – Путин. По словам российского диктатора, переговорщики Украины и России находятся в постоянном контакте. В частности обсуждается возможная следующая дата переговоров. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, заявил Путин. Проекты Украины и России – два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного, Путин сообщил, что в Минске обсудил ситуацию вокруг Украины и с президентом Узбекистана, и с наследным принцем Абу-Даби.
Путин заявил, что может встретиться с Трампом
– Путин о санкциях Запада.
Путин назвал оборонные расходы России
Путин жалуется, что Россию "кинули"
– пожаловался Путин.
Путин рассказал о якобы подготовке к новому раунду переговоров
– Путин.
– Путин.
Путин говорит, что Россия якобы готова к уменьшению оборонных расходов в перспективе, а вот Запад наоборот.
Встреча с Трампом, по словам Путина, вполне возможна.
Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, считает Путин.
Отношения между США и Россией, как он отметил, "начинают выравниваться".
По словам Путина, темп роста ВВП в России в этом году будет меньше, но это якобы из-за борьбы с инфляцией.
"Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит", – говорит Путин
Путин заявил, что "переворот" в Украине поддерживал Запад, а сейчас, мол, "они или сами идиоты, или нас (россиян) за дурачков принимают".
"Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, но там все переставляют с ног на голову", – считает Путин.
Сами скоро сдохнут, а нас хоронят,
По словам Путина, Россия тратит на оборону Россия тратит на оборону 13,5 триллионов рублей (150-170 миллиардов долларов). Это 6,3% ВВП страны.
"Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", – добавил кремлевский глава.
Он добавил, что эти расходы "абсолютно не нацелены" на агрессию в отношении Европы, а лишь на "завершение спецоперации с нужным результатом".
Россию "кинули" по поводу нерасширения НАТО на восток, хотя говорили "ни дюйма", было несколько волн расширения,
Темой следующего раунда переговоров должно стать урегулирование проектов меморандумов России и Украины, – Путин.
По словам российского диктатора, переговорщики Украины и России находятся в постоянном контакте. В частности обсуждается возможная следующая дата переговоров.
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной,
Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, заявил Путин.
Проекты Украины и России – два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного,
Путин сообщил, что в Минске обсудил ситуацию вокруг Украины и с президентом Узбекистана, и с наследным принцем Абу-Даби.