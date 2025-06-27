Головні заяви російського диктатора у Мінську передає 24 Канал.

Дивіться також Путін заявив про нібито готовність Росії до нових переговорів з Україною

18:08, 27 червня

18:07, 27 червня

"Мілітаристський угар Заходу заснований на тезі про "агресивність" Росії, але там усе переставляють з ніг на голову", – вважає Путін.

18:06, 27 червня

Самі скоро здохнуть, а нас хоронять,
– Путін про санкції Заходу.

18:02, 27 червня

Путін назвав оборонні витрати Росії

За словами Путіна, Росія витрачає на оборону 13,5 трильйонів рублів (150-170 мільярдів доларів).

"Це немало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", – додав кремлівський очільник.

18:01, 27 червня

Путін жаліється, що Росію "кинули"

Росію "кинули" з приводу нерозширення НАТО на схід, хоча говорили "ні дюйма", було кілька хвиль розширення,
– пожалівся Путін.

18:00, 27 червня

Темою наступного раунду переговорів повинно стати врегулювання проєктів меморандумів Росії та України, – Путін.

17:58, 27 червня

Путін розповів про нібито підготовку до нового раунду переговорів

За словами російського диктатора, переговірники України та Росії перебувають у постійному контакті. Зокрема обговорюється можлива наступна дата переговорів.

17:57, 27 червня

Росія готова до третього раунду переговорів з Україною,
– Путін.

17:56, 27 червня

Росія готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, заявив Путін.

17:55, 27 червня

Проекти України та Росії – два прямо протилежні меморандуми, в цьому немає нічого дивного,
– Путін.

17:51, 27 червня

Путін повідомив, що у Мінську обговорив ситуацію навколо України і з президентом Узбекистану, і з наслідним принцом Абу-Дабі.