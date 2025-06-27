Головні заяви російського диктатора у Мінську передає 24 Канал.
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"Мілітаристський угар Заходу заснований на тезі про "агресивність" Росії, але там усе переставляють з ніг на голову", – вважає Путін. Самі скоро здохнуть, а нас хоронять, За словами Путіна, Росія витрачає на оборону 13,5 трильйонів рублів (150-170 мільярдів доларів). "Це немало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", – додав кремлівський очільник. Росію "кинули" з приводу нерозширення НАТО на схід, хоча говорили "ні дюйма", було кілька хвиль розширення, Темою наступного раунду переговорів повинно стати врегулювання проєктів меморандумів Росії та України, – Путін. За словами російського диктатора, переговірники України та Росії перебувають у постійному контакті. Зокрема обговорюється можлива наступна дата переговорів. Росія готова до третього раунду переговорів з Україною, Росія готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, заявив Путін. Проекти України та Росії – два прямо протилежні меморандуми, в цьому немає нічого дивного, Путін повідомив, що у Мінську обговорив ситуацію навколо України і з президентом Узбекистану, і з наслідним принцом Абу-Дабі.
– Путін про санкції Заходу.
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– Путін.
– Путін.
"Мілітаристський угар Заходу заснований на тезі про "агресивність" Росії, але там усе переставляють з ніг на голову", – вважає Путін.
Самі скоро здохнуть, а нас хоронять,
За словами Путіна, Росія витрачає на оборону 13,5 трильйонів рублів (150-170 мільярдів доларів).
"Це немало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", – додав кремлівський очільник.
Росію "кинули" з приводу нерозширення НАТО на схід, хоча говорили "ні дюйма", було кілька хвиль розширення,
Темою наступного раунду переговорів повинно стати врегулювання проєктів меморандумів Росії та України, – Путін.
За словами російського диктатора, переговірники України та Росії перебувають у постійному контакті. Зокрема обговорюється можлива наступна дата переговорів.
Росія готова до третього раунду переговорів з Україною,
Росія готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, заявив Путін.
Проекти України та Росії – два прямо протилежні меморандуми, в цьому немає нічого дивного,
Путін повідомив, що у Мінську обговорив ситуацію навколо України і з президентом Узбекистану, і з наслідним принцом Абу-Дабі.