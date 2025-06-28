Ймовірно, він вчився пілотувати на літаку, що йому дав знайомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії розбився легкомоторний літак

Легкомоторний літак розбився у Приморському краї Росії, 56-річний пілот загинув. Це сталося в районі місцевого аеродрому державної авіації Новонєжино. Судячи з уламків, літак вдарився об землю носом.

Повідомляється, що літак ЗЛИН-142 дав йому у користування знайомий для відпрацювання навичок пілотування. Далекосхідна транспортна прокуратура вивчає інцидент.

У Росії розбився легкомоторний літак: дивіться відео

Нагадаємо, у ніч на 27 червня Сили оборони України атакували аеродром "Маріновка" у Волгоградській області Росії, знищивши 4 літаки Су-34. Виникла також пожежа у технічно-експлуатаційній частині аеродрому. Атака була здійснена українськими далекобійними ударними дронами.