Инцидент произошел между островами Вилсанди и Сааремаа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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В Балтийском море произошла авария с участием вертолета

По предварительным данным Департамента полиции и пограничной охраны, летательный аппарат попал в облака, потерял высоту и вынужден был экстренно сесть на поверхность моря. После касания с водой вертолет перевернулся, однако благодаря автоматическим поплавкам остался на плаву.

На борту находились семь человек: пятеро взрослых и двое детей. Все самостоятельно выбрались из кабины и оставались на корпусе вертолета до прибытия спасателей. Через 20 минут после получения сигнала помощи морская поисково-спасательная команда эвакуировала всех пассажиров в порт Викати. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

По данным правоохранителей, вертолет совершал рейс из Вилсанди в Таллинн. Причины падения до сих пор выясняются. Спасательную операцию координировал Департамент полиции и пограничной охраны.