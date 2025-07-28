Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на газету Handelsblatt.

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Что пишут о цели Бундесвера?

По данным немецкой газеты, военно-воздушные силы страны направили заказ ведущим немецким производителям вооружения и стартапам, а 3 консорциума уже интенсивно работают над конкретными концепциями.

Airbus Defense объединил усилия с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall – со специалистом по беспилотникам Anduril. По словам журналистов, в гонке также участвует мюнхенский стартап Helsing. Руководитель компании Helsing Гундберт Шерф не захотел подтвердить событие прямо, но отметил, что его компания интенсивно работает над вопросом доминирования в воздухе.

Мы думаем над тем, как можно преодолеть появляющиеся технологические пробелы,,

– заявил он.

В газете отмечают, что Бундесвер стремится приобрести целый арсенал большой дальности, способной поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Кроме новых крылатых ракет, которые разрабатываются совместно с европейскими партнерами, вскоре свою роль должны сыграть вооруженные беспилотные самолеты, летящие со скоростью, чуть меньше скорости звука, и имеющие дальность полета более 1000 километров. Это подтвердили в Министерстве обороны Германии.

В то же время там отметили, что не могут предоставить никакой информации о внутренних деталях планирования потенциала.