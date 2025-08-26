Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала заявил, что Китай и США, вероятно, будут стоять в стороне от России. В то же время Европа настойчиво будет делать шаги для сдерживания ее агрессии.
Европа может сдерживать Россию
"Россия остается один на один с очень напуганной и все более агрессивной Европой", – сказал Юрий Рашкин.
Он добавил, что сейчас важно, чтобы Дональд Трамп не перешел на сторону Владимира Путина. По этой причине европейские делегации часто посещают Вашингтон и расхваливают "величие" американского президента. Одновременно Европа также удерживает и Китай в стороне, ведь она является крупным заказчиком.
И остается одна одинокая и обессиленная Россия перед разъяренной Европой, которая только теперь начинает использовать свой арсенал возможностей. Поэтому все это может на самом деле очень плохо закончиться для "путинского режима",
– сказал Рашкин.
Он добавил, что если европейцам удастся успешно удержать ситуацию на своей стороне и надавить на Китай, чтобы он не вмешивался, то для России сложится довольно печальная перспектива: остаться один на один с большой разъяренной Европой.
Как Европа повышает свою обороноспособность?
- В 2025 году на саммите НАТО было решено повысить инвестиции до 5% ВВП на ВПК. Нынешняя декларация НАТО обязывает членов Альянса в течение следующих 10 лет инвестировать 3,5% на оборонные цели и 1,5% на киберзащиту, инфраструктуру и промышленность.
- Германия наращивает производственные мощности ВПК и планирует до конца 2025 года закупить 20 истребителей Eurofighter, 5 тысяч БТР Boxer и 3,5 тысячи БТР Patria. Между тем опрос в Германии показал, что почти две трети граждан не хотят защищать свою страну в случае войны.
- Эстония устанавливает заграждения на границе с Россией: там смонтировали массивные металлические ворота, которые должны останавливать нелегальное пересечение. Кроме того, Эстония установила баррикады.