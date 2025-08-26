Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала заявил, что Китай и США, вероятно, будут стоять в стороне от России. В то же время Европа настойчиво будет делать шаги для сдерживания ее агрессии.

Европа может сдерживать Россию

"Россия остается один на один с очень напуганной и все более агрессивной Европой", – сказал Юрий Рашкин.

Он добавил, что сейчас важно, чтобы Дональд Трамп не перешел на сторону Владимира Путина. По этой причине европейские делегации часто посещают Вашингтон и расхваливают "величие" американского президента. Одновременно Европа также удерживает и Китай в стороне, ведь она является крупным заказчиком.

И остается одна одинокая и обессиленная Россия перед разъяренной Европой, которая только теперь начинает использовать свой арсенал возможностей. Поэтому все это может на самом деле очень плохо закончиться для "путинского режима",

– сказал Рашкин.

Он добавил, что если европейцам удастся успешно удержать ситуацию на своей стороне и надавить на Китай, чтобы он не вмешивался, то для России сложится довольно печальная перспектива: остаться один на один с большой разъяренной Европой.

Как Европа повышает свою обороноспособность?