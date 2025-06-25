До 2035 года Альянс ежегодно будет инвестировать 5% ВВП в безопасность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итоговую декларацию.

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НАТО подписали соглашение о 5% ВВП на оборону

Новая декларация обязывает государство НАТО до 2035 года ежегодно инвестировать 3,5% на достижение оборонных целей Альянса. Остальные 1,5% направляют на киберзащиту, инфраструктуру, инновации и оборонную промышленность. План также предусматривает внешнюю поддержку Украины.

Альянс "смягчил" риторику в отношении России

Впрочем, западные СМИ заметили, что в отличие от предыдущих лет текст декларации избегает прямой критики России.

В документе НАТО в прошлом году возложило ответственность за начало войны на Россию и заявило о будущем Украины – в Альянсе.

В настоящее время формулировки якобы мягче, ведь упоминаний о "вторжении" или "агрессии" нет. Причиной такого подхода предполагают опасения Дональда Трампа по поводу влияния жестких слов на его возможные переговоры с Кремлем.

Напомним, Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Он заявил, что будут говорить о вызовах, с которыми сталкивается Украина, а самого Зеленского назвал "хорошим парнем".