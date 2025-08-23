Якщо перемир'я – це військове рішення, то повноцінна мирна угода – це політика, яка може зайняти роки. Політолог Дмитро Шеренговський в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив: довгостроковий мир – це реальний сценарій чи затягування часу.

Що краще: угода про мир чи припинення вогню?

На перший погляд, мирна угода частково вирішує питання територій і не здається зовсім нереальною. Але є складність: гарантії безпеки доведеться забезпечувати на 100% Україні та її партнерам. І тоді виникає питання – які це гарантії?

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні сказала, що обговорюють варіант поширення "статті 5" НАТО на Україну, навіть без повного вступу до Альянсу. Але це не означає, що буде ядерна "парасолька". Розміщення військ теж буде обмеженим – ймовірно, це будуть маленькі контингенти в західних регіонах України. Це радше символічно, ніж суттєво для оборони.

Утримувати таку систему буде дуже складно. І головне питання: що робити, коли домовленості почнуть порушувати? Бо порушення будуть – Росія це робила не раз. Як забезпечити виконання угод – це якраз найскладніше.

Тому політолог вважає більш реалістичним сценарій – поступовий рух до заморожування по лінії фронту без формальних угод чи підписаних договорів. Це буде фактичне визнання статус-кво.

Але тут є ризик: якщо немає юридичних зобов'язань, то зміна влади або політичної ситуації може швидко зруйнувати цей стан. Тому, швидкого рішення не буде. Потрібен тривалий процес переговорів і поступових кроків, які можуть привести до часткового заморожування конфлікту з технічними домовленостями. Це буде мінімум, на якому можна буде базуватися.