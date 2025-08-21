Гарантії безпеки зокрема можуть передбачати розміщення в Україні військового контингенту. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу зазначив, що сценарій появи іноземних військ цілком реальний.

Дивіться також Дипломат Огризко озвучив, як ефективно реалізувати ідею розміщення миротворців в Україні

Які війська союзники можуть направити в Україну?

На думку Тимочка, ефективним буде сценарій, якщо на територію нашої держави прибудуть колективні війська, а не окремі іноземні контингенти. Мовиться про наявність спільних підрозділів, командування, управління, коли і командири, і військові високих ланок братимуть на себе відповідальність та спільно виконуватимуть завдання.

"Якщо це буде окремий контингент військ і станеться агресія проти України, то постане багато питань, хто з них буде готовий долучатись до бойових дій. Якщо ж буде спільне командування, то навіть, якщо частина військ "оголить" певний напрямок, його буде легко перекрити, а ухвалення рішень буде швидким і командним", – вважає Тимочко.

Зауважте! Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко назвав три складники гарантій безпеки, які можуть виявитися дієвими. Вони передбачають базування в Україні військового ресурсу союзників, створення щита ППО, розвиток українського ВПК за сприяння партнерів.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зауважив на тому, що все буде залежати від того, які саме підрозділи прибудуть на територію України: піхотні, мотопіхотні, авіаційні чи ракетні.

Якщо це буде авіація, артилерійські, ракетні та інженерні війська – це абсолютно інша історія. Тому що вони будуть спільно з нами вибудовувати багатоешелонну оборону із застосуванням своїх надсучасних технологій з повітря, на землі,

– наголосив Тимочко.

Таку оборону, з його слів, російська армія вже при першому натиску не зможе різко подолати. А це значить, що в України буде час для того, аби провести превентивні дії.

Гарантії безпеки для України: що відомо?