Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський у Вашингтоні за результатами переговорів у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.
Дивіться також Росіяни відхиляють гарантії безпеки для України, про які говорили в Білому домі, – ISW
Що відомо про відправку іноземного контингенту?
Президент розповів, що до відповідних заходів планують залучити близько 30 країн, проте їхні зобов'язання відрізнятимуться. Хтось може розглядати питання військової присутності, а інші забезпечувати розвідку чи безпеку.
Ми говоримо про "коаліцію рішучих", ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хто буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати,
– сказав він.
За його словами, окремі держави, які мають конституційні обмеження, можуть допомагати фінансово. Він підкреслив, що Україна реалістично оцінює можливості партнерів і готова працювати з кожним напрямом допомоги.
Що союзники думають про розміщення військ?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з підсумковою заявою онлайн-зустрічі "Коаліції охочих", європейські союзники готові розгорнути сили стримування в Україні у разі закінчення бойових дій на території країни.
Зазначимо, що ще у липні Стармер заявляв, що партнери дотримуються рішення відправити в Україну "сили стримування" після завершення бойових дій. Він запевняв, що плани щодо цього вже готові, наскільки можливо.
До слова, також раніше про відправку військ в Україну висловився і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він заявив, що Європа ще далека від обговорення розгортання миротворчого контингенту в Україні.
До речі, нещодавно також прем'єр Польщі Туск висловився щодо війни в Україні, зазначивши, що Варшава не відправлятиме свої війська в Україну для боротьби з російською агресією, бо зосереджена на захисті кордонів.