Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в Вашингтоне по результатам переговоров в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

Что известно об отправке иностранного контингента?

Президент рассказал, что к соответствующим мероприятиям планируют привлечь около 30 стран, однако их обязательства будут отличаться. Кто-то может рассматривать вопрос военного присутствия, а другие обеспечивать разведку или безопасность.

Мы говорим о "коалиции решительных", мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, различные форматы,

– сказал он.

По его словам, отдельные государства, которые имеют конституционные ограничения, могут помогать финансово. Он подчеркнул, что Украина реалистично оценивает возможности партнеров и готова работать с каждым направлением помощи.

Напомним, что среди участников коалиции есть Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша. Кроме того, в нее входят Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и др.

Что союзники думают о размещении войск?