Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фридриха Мерца во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которые передает Reuters.

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Что сказал Мерц о вопросе европейских миротворцев

Немецкий канцлер отметил, что следующим шагом по миру в Украине должно быть четкое определение формата переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут понадобиться Украине.

Пока нет оснований говорить о войсках, мы далеки от этого,

– сказал Мерц, подчеркнув, что сейчас важно, чтобы остановились боевые действия и убийства.

Глава правительства Германии также подчеркнул, что он и другие европейские лидеры сейчас сотрудничают по этим вопросам, и не занимаются другими.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметила, что ее страна открыта к присоединению к любому международному формату, направленному на прекращение войны, но предостерегла относительно разногласий между странами Запада.

"Единство Запада было нашей самой большой силой с начала российского вторжения. В такое деликатное время, как сейчас, важно отбросить любые личные разногласия, которые могут подорвать это единство", – сказала она.

Фридрих Мерц отметил, что Европейский Союз сейчас работает над новым пакетом санкций, чтобы усилить давление на Москву из-за войны, после того, как переговоры в Стамбуле не принесли значительных результатов, на которые ждали лидеры блока.

Журналисты отмечают, что позиция немецкого канцлера по миротворческим силам в Украине перекликается со взглядами его предшественника Олафа Шольца, который также предоставлял приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению вопроса исправления военных.