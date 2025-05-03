Во время общения с журналистами президент Зеленский назвал два варианта размещения в Украине иностранного контингента. Обязательная составляющая обоих – сильные ВСУ, передает 24 Канал.

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Два подхода к размещению миротворцев в Украине

По словам главы государства, в любом случае главной гарантией безопасности должна служить большая и мощная украинская армия. Об этом Киев открыто говорит союзникам во время всех консультаций о размещении миротворцев.

Далее есть два варианта. Первый – союзники обеспечивают военное присутствие в Украине в серьезных масштабах. Второй – партнеры предоставляют контингент в меньшем количестве, но тогда между Киевом и союзниками должно быть соглашение, подобное статье 5 договора НАТО. Суть соглашения должно заключаться в том, что нападение на одну страну является нападением на все страны-подписанты.

Зеленский уточнил, что большое количество контингента нужно тогда, когда нет гарантий безопасности со стороны США.