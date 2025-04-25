Президент Зеленский 25 апреля для журналистов отметил, что членство Украины в Альянсе зависит не от России, а от позиции союзников. Они пока против вступления нашей страны в НАТО, поэтому она нуждается в других гарантиях безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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Что сказал Зеленский
По словам главы государства, Украина дала ответ на американские предложения. Она предложила собственное видение относительно контингента и пятой поправки.
"Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка", – объяснил президент.
По словам Зеленского, соответствующие предложения предоставлены американской стороне, Украина ждет реакции.
Как раскрыло издание Reuters, в украинско-европейском документе мирного соглашения говорится о том, что:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, подобно статье 5).
- Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины.
- Государствами-гарантами будет специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружения и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.