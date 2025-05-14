Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, который рассказал детали по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Reppublica.

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Рассматривают альтернативу

Эммануэль Макрон рассказал, что в случае достижения перемирия между Украиной и Россией, соблюдение договоренности будут контролировать США и Европа, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".

Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы находиться на линии фронта,

– заявил он.

Президент Франции добавил, что вопрос о демилитаризованной линии еще будут обсуждать позже, особенно относительно возможного присутствия сил ООН. По его мнению, "первой гарантией безопасности" для Украины будет "сильная украинская армия".

К слову, незадолго до этого министерство обороны Польши решительно отвергло идею участия своих военных в возможной миротворческой миссии на территории Украины. Страна будет выполнять роль обеспечения логистики для оказания Украине помощи.