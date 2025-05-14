Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, який розповів деталі з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Reppublica.

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Розглядають альтернативу

Еммануель Макрон розповів, що у разі досягнення перемир'я між Україною та Росією, дотримання домовленості контролюватимуть США та Європа, зокрема, за допомогою супутників, щоб "мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якого боку".

Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб перебувати на лінії фронту,

– заявив він.

Президент Франції додав, що питання про демілітаризовану лінію ще обговорюватимуть пізніше, особливо щодо можливої присутності сил ООН. На його думку, "першою гарантією безпеки" для України буде "сильна українська армія".

До слова, незадовго до цього міністерство оборони Польщі рішуче відкинуло ідею участі своїх військових у можливій миротворчій місії на території України. Країна виконуватиме роль забезпечення логістики для надання Україні допомоги.