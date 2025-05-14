Як заявив заступник міністра оборони Цезарі Томчик, країна не розглядає та не веде жодних переговорів про направлення польського контингенту на українську територію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство PAP.

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Польща не бажає відправляти миротворців в Україну

Польща не відправляє і не планує відправляти своїх солдатів в рамках можливих миротворчих сил на Україну, жодні переговори з цього приводу не ведуться,

– заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик.

Це стало реакцією на пропозицію спеціального посланця США, генерала Кіта Келлога, який запропонував задіяти війська 4 європейських держав, зокрема Польщі, у миротворчій місії в Україні.

Заступник міністра оборони підкреслив, що польська позиція щодо відправки військ в Україні в складі можливих миротворчих сил є незмінною.

"Польща має іншу мету, вона буде забезпечувати можливу миротворчу місію з території Польщі, надаючи хаб у Жешуві та логістику для забезпечення місії", – сказав він.