Обсуждение между политиками должно состояться уже в среду, 14 мая. Об этом французский министр заявил в эфире телеканала BFMTV, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lefigaro.

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Какой будет тема обсуждений

Жан-Ноэль Барро встретится с Линдси Грэмом, который недавно создал чрезвычайно мощный пакет санкций против России, который предусматривал бы таможенные сборы в размере 500% на импорт российской нефти.

По мнению французского министра, США и Европа должны "готовиться к разрушительным санкциям", чтобы принудить Россию к окончанию войны в Украине, поскольку предыдущих ограничений оказалось недостаточно.

Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло,

– заявил он.

По его словам, предыдущие санкции не заставили Путина до окончания выйти, поэтому теперь Европа и США должны пойти дальше, работая на новыми ограничениями, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".

"Я надеюсь, что Европа в свою очередь сможет ввести санкции в отношении углеводородов", – добавил Жан-Ноэль Барро.

Напомним, ранее Линдси Грэм сообщал о двухпартийный законопроект по санкциям, соавторами которого являются почти 60 конгрессменов. Как объяснял сенатор, он предусматривает вторичные пошлины для стран, которые покупают российские энергоносители.