Это он сделал в своей заметке в соцсети Х в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что сказал Грэм о Трампе

Сенатор прокомментировал недавние угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных санкций против России со стороны законодателей и Белого дома, отметив их упорной работе, направленной на достойное и справедливое окончание войны.

Относительно дополнительных санкций против путинской России, я имею двухпартийный законопроект, соавторами которого являются почти 60 конгрессменов. Он предусматривает вторичные пошлины для любой страны, которая покупает российские нефть, газ, уран или другие продукты,

– написал он.

По его словам, Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это большинством, если Россия не пойдет на достойный, справедливый мир. Заметим, что Линдси Грэм активно и последовательно выступает за военную помощь Украине, о чем говорил и после ссоры в Белом доме.

К слову, The Telegraph писало, что США, вероятно, в частном порядке согласились предоставить гарантии безопасности странам "коалиции решительных", которые планируют направить военных в Украину для сдерживания России, в частности разведывательную и материально-техническую поддержку.