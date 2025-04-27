Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал экс-секретарь польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, объяснив, что Трамп и раньше не был заинтересован в этих переговорах. Они были лишь поводом для новой администрации президента США, чтобы найти выгоду для себя.

Интересно также Ультиматум США Украине и новый план: кто сорвал переговоры в Лондоне и как Америка "умывает руки"

Чего ожидать от США дальше

По данным издания The Times, Дональд Трамп якобы готов выйти из переговоров по завершению войны "уже на следующей неделе". Это произойдет при условии, если Украина не подпишет соглашение, на котором настаивают Соединенные Штаты.

Я считаю, что на самом деле нет никакого переговорного процесса. Это лишь повод, что он (Трамп – 24 Канал) мог договариваться с Путиным. То есть так называемый полицейский договаривается с бандитом под предлогом помощи жертве. Трамп никогда не был заинтересован созданием справедливого мира для Украины, он думает о том, как спасти Россию,

– отметил Петр Кульпа.

По словам дипломата, США используют тему окончания войны, чтобы восстановить отношения с Россией, в частности бизнес. В реальности США не помогают Украине достичь мира и не являются "нейтральной стороной", как ранее об этом заявлял Трамп. Наоборот, действия Белого дома сейчас скорее усиливают Москву, и ослабляют Киев.

"Есть разные подсчеты, сколько Украина может продержаться без США. Некоторые аналитики говорять про шесть месяцев, а другие – считают, что нет никаких ограничений, ведь поддержка Украины идет сейчас не только от Штатов, но и усиленной Европы. Также надо понимать, что ситуация ухудшается в России", – заметил политик.

Однако так называемый "мирный план" США, который в частности содержит пункты о снятии санкции с России, может лишь укрепить возможности Кремля продолжать войну. Для Украины это является самым большим риском. Впрочем, прогнозы для Украины не являются совсем безнадежными.

"Я бы спокойно относился ко всему остальному, что говорит Трамп. Есть сильная коалиция стран, которые поддерживают Украину и влияют на США. Надо только дождаться, когда Трамп вернется к рациональной политике, начнет снова поддерживать Украину и называть Зеленского другом. Другого выхода нет", – убежден Кульпа.

По его мнению, президент США поймет, что его внешняя политика была ошибочной, ведь все союзники США могут просто отвернуться от них. Более того, Трамп уже снизил пошлины на ряд стран, осознавая, что они будут иметь большее негативное влияние на Штаты. Так же изменить свое мнение Трамп может и по российско-украинской войне.