Про це пише 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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За якими напрямками міжнародні партнери планують забезпечувати Україні безпеку?

Як зазначив Кір Стармер, головним завданням "коаліції рішучих" залишається забезпечення міцного миру між Україною та Росією. Партнери мають не допустити, щоб російський диктатор Володимир Путін порушував встановлене перемир'я.

Тож кілька місяців тому військові країн-членів коаліції визначили чотири напрямки, де потрібно надавати допомогу Україні – в повітряному просторі, на морі, на суші, в посиленні боєздатності ЗСУ.

Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації,

– розповів Стармер.

Так країни мають ще до завершення бойових дій між Україною та Росією розробити більш конкретні військові плани. Для цього в коаліції є відповідна командна структура.

Нагадаємо, раніше Кір Стармер говорив, що європейські миротворці могли б увійти до України вже за кілька годин після припинення вогню в Україні. Планується, що координація міжнародних сил відбуватиметься з Києва, а очолюватиме їх британський офіцер.