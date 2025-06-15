Йдеться про участь США. Про це британський прем'єр-міністр розповів у інтерв'ю Bloomberg від 14 червня, передає 24 Канал.

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Яку умову назвав Стармер

Стармер переконаний, що Європа повинна була зробити крок вперед, тож саме тому він разом із французьким президентом Еммануелем Макроном очолили "коаліцію охочих".

Натомість американський лідер Дональд Трамп дав зрозуміти, що "прикриє спину" союзників, у чому британський прем'єр бачив "американський елемент".

"Я завжди казав, що потрібен захист США", – відповів Стармер на запитання про те, чи готовий ввести британські війська в Україну як частину післявоєнних сил без американського повітряного прикриття.

У мене немає підстав вважати, що США і Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох, багатьох років,

– додав він на противагу.

За словами прем'єра, немає двох країн, які б так тісно співпрацювали в питаннях оборони, безпеки та обміну розвідданими, як США і Велика Британія. "І цей аспект наших відносин сьогодні такий сильний, як ніколи раніше", – зазначив Стармер.

Нагадаємо, раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що США відмовляються надавати засоби ППО для підтримки "сил гарантування", які європейські союзники планують розмістити в післявоєнній Україні. Під час дискусій з американськими колегами в "коаліції охочих" нібито дійшли висновку, що Трамп не надасть гарантій.