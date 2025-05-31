Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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На чому хоче сфокусуватися "коаліція охочих"

У виданні зазначають, що британські та французькі чиновники, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні, обговорили необхідність "реалістично оцінити" ситуацію з відмовою Трампа від підтримки України.

Вони домовилися змістити акцент з розгортання європейських військ для підтримки будь-якого перемир'я на підтримку довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без американської допомоги. У статті додали, що сьогодні є реальна стурбованість, що президент США виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника, не зумівши посадити главу Кремля Владіміра Путіна за стіл переговорів.

Давайте будемо реалістами й визнаємо, що США ніколи не приєднаються,

– сказав західний чиновник виданню, описуючи похмурий настрій на зустрічі в Гаазі.

Європейський дипломат додав, що в основному на зустрічі йшлося про те, як підтримати необхідну допомогу Україні, якщо припустити, що США будуть продовжувати надавати лише певні ресурси, наприклад, розвіддані. Також чиновники домовилися посилити економічний тиск на Росію.

У виданні наголошують, що зустріч у Гаазі, в якій взяли участь "політичні директори" міністерств закордонних справ, ознаменувала зміну пріоритетів у "коаліції охочих".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не відправлятиме свої війська в Україну. Водночас він наголосив, що мета Варшави – організувати центр для передачі зброї та допомоги Києву.