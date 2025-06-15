Речь идет об участии США. Об этом британский премьер-министр рассказал в интервью Bloomberg от 14 июня, передает 24 Канал.
Смотрите также 4 сценария будущего и кто заплатит за безопасность Украины: что на Западе пишут о конце войны
Какое условие назвал Стармер
Стармер убежден, что Европа должна была сделать шаг вперед, именно поэтому он вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном возглавили "коалицию желающих".
В то же время американский лидер Дональд Трамп дал понять, что "прикроет спину" союзников, в чем британский премьер видел "американский элемент".
"Я всегда говорил, что нужна защита США", – ответил Стармер на вопрос о том, готов ли ввести британские войска в Украину как часть послевоенных сил без американского воздушного прикрытия.
У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически в течение многих, многих лет,
– добавил он в противовес.
По словам премьера, нет двух стран, которые бы так тесно сотрудничали в вопросах обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. "И этот аспект наших отношений сегодня так силен, как никогда ранее", – отметил Стармер.
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники писал, что США отказываются предоставлять средства ПВО для поддержки "сил гарантирования", которые европейские союзники планируют разместить в послевоенной Украине. Во время дискуссий с американскими коллегами в "коалиции желающих" якобы пришли к выводу, что Трамп не предоставит гарантий.