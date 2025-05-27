Украина и Россия стали на путь мирного урегулирования войны сразу с началом второй каденции президента США Дональда Трампа. Сегодня фактически основная политическая борьба между Киевом и Москвой происходит за внимание и благосклонность американского президента. Обе стороны призывают к миру, но по состоянию на сейчас ни Украина, ни Россия не готовы идти на ощутимые уступки и всеми способами пытаются укрепить свою переговорную позицию.

Для самого же Трампа война на европейском континенте остается вопросом второстепенным, а ее завершение, как бы оно ни выглядело, скорее нужно для укрепления собственной значимости и личного влияния главы Белого дома. Зато Европа, для которой вопрос выживания Украины все больше определяет будущую архитектуру безопасности, пытается активнее участвовать в поддержке Киева, укрепляя и наращивая собственные возможности безопасности.

24 Канал собрал несколько важных материалов западных аналитиков, чтобы найти ответы на главные вопросы: когда ожидать мир, как он будет выглядеть в послевоенные времена и кто заплатит за будущую безопасность Украины.

Как Европа может обеспечить военную поддержку Украины без США

Европейские лидеры оказались перед неотложной задачей: как вооружить Украину в условиях, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, похоже, отступает от активной поддержки Киева в войне. Издание Bloomberg отвечает на этот вопрос прямо в заголовке своей статьи – "Покупай американское". Именно этот путь становится одним из все более популярных в решении этой дилеммы.

Собственные арсеналы Европы истощены, а ее производственные мощности остаются ограниченными, тогда как Америка сокращает свои поставки. К тому же Белый Дом отверг европейские призывы к усилению санкционного давления, который мог бы заставить Владимира Путина немедленно прекратить огонь.

Между тем Москва, по словам информированных источников, умышленно тормозит мирные переговоры, обещанные Трампу, готовя почву для летнего наступления. В европейских столицах крепнет мысль о закупке американского оружия для Украины как средства сдерживания российской агрессии и принуждения Путина к более серьезному диалогу. В случае если Европа убедит Трампа не прекращать обмен разведывательными данными с Киевом, Украина получит реальные шансы удержать фронт.



Производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания / Фото Getty Image

В частности, Евросоюз разрабатывает планы новых санкций против России, которые предусматривают отключение более двух десятков российских банков от системы SWIFT, снижение ценового предела на российскую нефть и окончательный запрет на работу газопроводов Северный поток. Такие шаги призваны надавить на Кремль с новой силой.

Эндрю Вайсс из Фонда Карнеги отмечает, что уход США от прямого участия в войне при условии разрешения Европе или Украине покупать американское оружие и сохранения разведывательного сотрудничества – не худший сценарий. Хотя это и не вершина желаний, но и не катастрофа, которой опасаются пессимисты. Такой подход ставит Трампа перед дилеммой: продолжать избегать прямого противостояния с Путиным или пожинать плоды от торговли дорогим американским оружием.

Недавно Трамп в разговорах с Путиным и европейскими лидерами объявил, что отступит, если диалог между Россией и Украиной не принесет плодов, назвав конфликт "чисто европейским делом". В то же время источники намекают, что США, вероятно, не прекратят делиться с Украиной разведданными, хотя временная пауза в этом сотрудничестве уже доставила хлопот Киеву.

Сегодня время играет на руку России, ведь запасы оружия, одобренные еще администрацией Джо Байдена, могут иссякнуть к лету 2025 года, а Европа пока не способна самостоятельно нарастить производство.



Эксперты предостерегают, что Путин попытается обернуть эту уязвимость себе на пользу, но одновременно, благодаря оборонному характеру войны и мастерству украинских пилотов БПЛА, отсутствие дополнительных американских средств не станет фатальным.

В то же время закупка американского оружия для Украины – едва ли не единственный ключ к принуждению Путина завершить войну. Соглашение о природных ресурсах с Украиной открывает Трампу пути обратиться в Конгресс за дополнительными средствами, которые можно будет подать как инвестицию, а не как бремя для американских налогоплательщиков.

Госсекретарь Марко Рубио призвал союзников по НАТО подарить Украине больше батарей Patriot, но в такой неопределенной международной ситуации те скорее будут защищать собственные границы. Владимир Зеленский еще в апреле выразил стремление приобрести не менее 10 таких систем у США, но Вашингтон пока молчит.



Однако Чарльз Капчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, предостерегает, что "поражение Украины стало бы для Трампа политическим провалом, подобным Афганистану, а возможно, даже хуже", поэтому закупка Европой американского оружия может стать спасательным кругом для Украины и рычагом давления на Россию для достижения мира.

Европа должна заставить Москву платить за украинское оружие

Деньги на американское оружие Европа может отыскать в российских активах, которые до сих пор хранятся в замороженном состоянии на счетах европейских банков. "Заставить Москву заплатить" в своей статье для издания Foreign Affairs предлагают экс-заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и Дэвид Шиммер – бывший член Совета нацбезопасности США.

Во время, когда администрация Трампа сокращает помощь Киеву, а Россия неустанно продолжает свою дерзкую агрессию, Европейский Союз должен принять судьбоносное решение: изъять замороженные российские активы и направить эти средства на обеспечение устойчивого финансирования обороны Украины.

Еще в феврале 2022 года, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, Соединенные Штаты вместе со странами G7 заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, большинство из которых находятся в Европе. Администрация Джо Байдена призвала европейских лидеров сделать решительный шаг вперед и конфисковать эти средства для их практического применения, но те колебались из-за неопределенных экономических и правовых последствий такого решения.

Сейчас, когда американская военная помощь исчерпывается, а Путин отвергает мирные предложения, рассчитывая на потерю Украиной способности сопротивляться агрессии, Европа должна переосмыслить свою позицию.

Некоторые из европейских чиновников выражают обеспокоенность относительно законности изъятия российских активов, однако существуют веские правовые основания для такого шага. Россия, нарушив международное право своей агрессией, потеряла моральное право на защиту своих активов, а находясь в позиции постоянного члена Совета Безопасности ООН, Москва цинично блокирует усилия по урегулированию конфликта, чем просто тянет время.

Изъятие замороженных российских активов стало бы справедливым ответом, что подкрепляется законом "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" или сокращенно REPO Act, принятым в США в 2024 году.



Этот закон направлен на оказание финансовой поддержки Украине за счет конфискованных российских активов. Документ приобрел актуальность в контексте непрекращающейся войны России против Украины, когда уменьшение американской помощи заставило искать альтернативные источники финансирования. Аналогичный закон принят также парламентом Канады.



Количество российских суверенных активов в разных странах Европы и Северной Америки / инфографика The Economist

Экономические предостережения Европы относительно возможной реакции иностранных инвесторов также кажутся преувеличенными – сам факт замораживания этих активов в 2022 году не привел к финансовой панике и оттоку денег с европейских рынков. Зато конфискация способна принести Европе больше благ, чем рисков. Благодаря этим средствам можно будет приобрести вооружение для Украины, поддержать ее оборонную индустрию и укрепить экономику.

В то же время это заставит Путина пересмотреть свои иллюзии о том, что время играет ему на руку. Доступ к 300 миллиардам долларов обеспечит Украине длительную поддержку, что может подтолкнуть Россию к переговорам.

Авторы убеждены, что Евросоюзу стоит принять собственный аналог REPO Act на уровне всего блока или позволить отдельным странам-членам действовать на национальном уровне, если не удастся достичь консенсуса по этому вопросу. Война в Украине достигла решающего момента, и изъятие российских активов станет ключом к изменению ее хода, предоставлению Украине надежного источника поддержки и принуждению Путина к конструктивному диалогу.

Надежды на Трампа напрасны, но на Соединенные Штаты – нет

Проблема с "принуждением России к конструктивному диалогу", в частности, кроется в том, насколько легко американский президент поддается манипуляциям Кремля, рассуждает издание Financial Times в своей редакторской статье.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что весь переговорный процесс не стоит ничего без личной встречи главы Белого Дома с Владимиром Путиным. Это заявление прозвучало после того, как российский диктатор дерзко проигнорировал мирные переговоры в Турции, которые сам же и инициировал. В понедельник два лидера наконец сошлись в двухчасовой телефонной беседе, но, вопреки всем надеждам, никакого результата она не принесла.

Президент США отметил, что Киев и Москва должны самостоятельно договориться о прекращении огня, никоим образом не упомянув собственного намерения нажать на своего российского визави. Более того, кажется, что Трамп пытается самоустраниться от должности главного миротворца.

Эта загадочная снисходительность Трампа к Путину, который месяцами водит его за нос, озадачивает редакцию Financial Times. Президент США не раз угрожал железной рукой принудить Россию к миру, но каждый раз его решимость куда-то исчезает. Такая слабость только разжигает амбиции Москвы, ведь российские войска имеют преимущество на поле боя, тогда как Украина обеспокоена тем, что американская поддержка может в любой момент остановиться.



Путин, кажется, верит, что его мечта покорить Украину осуществится без ущерба для "экономической перезагрузки" отношений с США, которую Трамп ему так красноречиво обещает.



Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле / Фото МИД Турции

Позже того же дня Трамп заверил, что Вашингтон не отступает от попыток установить мир в Украине, хотя и допустил возможность такого сценария. Вместо этого он должен был бы понять, что сейчас время не отступать, а наоборот, усилить давление на Россию. Если Белый Дом колеблется, Конгресс и союзники Украины должны взять инициативу в свои руки.

В то же время Европа должна спешить, чтобы обеспечить Киев оружием, скупая американские арсеналы и финансируя украинскую оборонную промышленность.

Также необходимо усилить санкционное давление против российской экономики, которая, несмотря на притворную устойчивость, все же трещит под бременем скрытых слабостей. Самым острым ударом стало бы снижение ценового предела на российскую нефть, питающую военную машину Кремля. Хитрости с теневыми танкерами, используемые Москвой, уже подорваны санкциями, которые сократили их эффективность вдвое. Это также открывает пути для более сильного давления.

На этой неделе ЕС ударил по почти 200 теневым судам и предлагает G7 снизить потолок на цену российской нефти, надеясь на поддержку США. В Сенате ястребы, близкие к Трампу, готовят законопроект с 500% тарифами на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители, если Москва не пойдет на серьезные переговоры. Этот план, хоть и выглядит жестким, рискует расшатать мировую экономику, поэтому требует лучшей координации с G7.

Для Украины наступили мрачные дни, подытоживает редакция Financial Times, ведь будущее государства может быть продано за бесценок. Именно поэтому верные союзники Украины в Конгрессе и западных столицах – должны выполнить обещания и предотвратить катастрофу.

Послевоенные сценарии для Украины

Ответить на вопрос "насколько катастрофа неизбежна?" попытались эксперты Центра геополитики одного из крупнейших американских банков JPMorgan. Исчерпание европейских ресурсов, нехватка живой силы в Украине, угасание терпения Соединенных Штатов и постепенный распад трансатлантической солидарности создают условия, при которых Киев, очень вероятно, будет вынужден заключить с Москвой мирное соглашение до завершения второго квартала 2025 года.

Такое соглашение, вероятно, приостановит активные боевые действия, однако не обеспечит длительного мира. В то же время амбиции Путина по полному покорению Украины сталкиваются с объективными сложностями. Из-за нынешней динамики продвижения российских сил, тотальный контроль над страной может стать реальностью только через 118 лет, указано в отчете. Таким образом, обе стороны вынуждены искать компромисс, который будет учитывать их стратегические и политические стремления.

Прочность любой договоренности будет определяться двумя ключевыми факторами: степенью удовлетворения Путина уступками со стороны Украины и Запада, а также надежностью гарантий безопасности, которые будут подкреплять этот компромисс. Чем менее убедительными будут эти гарантии, тем весомее окажутся уступки Украины – возможно, в вопросах нейтралитета, демилитаризации или даже территориальных компромиссов, – иначе угроза возобновления войны останется высокой.

Аналитики определили для Украины несколько вероятных путей развития событий, каждый из которых имеет исторические параллели:

Самый благоприятный сценарий, который аналитики JPMorgan оценили лишь в 15%, напоминает пример Южной Кореи , предусматривает присутствие европейских сил на украинской территории и поддержку США в виде разведывательных данных и материальной помощи. Это позволило бы большей части страны стабильно развиваться, сохранить демократию и обеспечить экономическое процветание, даже без полноправного членства в НАТО или восстановления всех утраченных территорий. Использование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов могло бы стать существенным вкладом в послевоенное восстановление Украины.

, предусматривает присутствие европейских сил на украинской территории и поддержку США в виде разведывательных данных и материальной помощи. Это позволило бы большей части страны стабильно развиваться, сохранить демократию и обеспечить экономическое процветание, даже без полноправного членства в НАТО или восстановления всех утраченных территорий. Использование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов могло бы стать существенным вкладом в послевоенное восстановление Украины. Менее оптимистичный путь Израиля, оценен в 20% , не предусматривает присутствия иностранных войск на территории Украины, но сохраняет уверенность в способности Киева нарастить собственную военную мощь и превратить страну в "крепость". Такое развитие событий позволит стране развиваться в продемократическом направлении, но сохранит постоянную угрозу возобновления войны.

, не предусматривает присутствия иностранных войск на территории Украины, но сохраняет уверенность в способности Киева нарастить собственную военную мощь и превратить страну в "крепость". Такое развитие событий позволит стране развиваться в продемократическом направлении, но сохранит постоянную угрозу возобновления войны. Плохое, но оцененное аж в 50%, развитие событий отсылает к положению Грузии после войны 2008 года и иллюстрирует возможные риски. Грузия получила западную поддержку, но без реальных войск или обязательств по безопасности, что в конечном итоге привело к усилению российского влияния, политической нестабильности и экономической уязвимости.

Аналогично Грузии, Украина может оказаться в геополитической серой зоне, где российское доминирование постепенно будет подрывать ее суверенитет, что в конечном итоге приведет к установлению пророссийского правительства в Киеве.

Худший, но маловероятный сценарий (15%) – это путь Беларуси. Он возможен, если США полностью откажутся от Украины, что фактически будет означать переход Вашингтона на сторону Москвы, Европа отступит, а Киев принудят к выполнению всех максималистских требований России, что равноценно капитуляции. Согласно такому сценарию, Россия фактически выиграет войну, превратит Украину в своего прямого вассала, разделит Запад и безвозвратно перевернет мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны.

Такие расчеты бросают вызов самой Европе, которая все острее ощущает потребность в стратегической автономии от Соединенных Штатов. Внезапное изменение американской политики в отношении Украины стало настоящим потрясением для европейских лидеров. Это побудило Европу пересмотреть свою зависимость от США и искать способы самостоятельно обеспечивать собственную безопасность и экономическую устойчивость.



Совокупные расходы ЕС в 2024 году на оборону составили 326 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в 2021 году

Не менее важным является вопрос замороженных российских активов, находящихся под европейским контролем. Их использование может кардинально повлиять на ход войны, ведь возвращение этих средств России оживит ее военную машину, тогда как передача Украине значительно облегчит процесс восстановления.

В то же время JPMorgan заключает, что, несмотря на многочисленные вызовы, трансатлантический альянс остается краеугольным камнем глобальной стабильности. Его упадок имел бы катастрофические последствия для мира, ведь именно объединение сил Европы и США сдерживает агрессивные порывы авторитарных режимов. Поэтому, несмотря на сегодняшнее напряжение, обе стороны еще имеют шанс восстановить гармонию в этом стратегическом партнерстве и совместно противостоять угрозам современности.