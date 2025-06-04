Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Британское правительство отказалось от комментариев, а в Белом доме не сразу ответили на запрос.

Смотрите также 4 сценария будущего и кто заплатит за безопасность Украины: что на Западе пишут о конце войны

США не хотят предоставлять ПВО

Европейские чиновники заявили, что для сдерживания России нужны гарантии США вместе с украинскими силами, обеспеченными учениями и войсками союзников.

Однако, во время дискуссий с американскими коллегами они якобы пришли к выводу, что Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они стремились для поддержки "коалиции желающих".

По данным Bloomberg, Великобритания и Франция пытались убедить президента США предложить воздушные силы, а также наблюдение за границами и разведку.

Кроме того, они закончили разработку проекта, где будут размещены и как будут действовать силы, но заморозили этот план до возобновления переговоров о прекращении огня.

Мы ценим работу, которую члены Альянса, в частности Франция и Великобритания, вместе с Германией и другими странами, проводят над развитием "коалиции желающих",

– заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним, накануне The Telegraph писал, что британские и французские чиновники решили сместить акцент с развертывания европейских миротворческих сил на укрепление обороноспособности Украины без американской помощи.

Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не присоединятся,

– сказал изданию западный чиновник.