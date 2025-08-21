Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках та дипломат Володимир Огризко, підкресливши, що не можна, наприклад, від Фінляндії очікувати того, на що здатна Велика Британія чи Франція (держави, які володіють ядерним арсеналом).

Дивіться також Миротворча місія в Україні: Blooomberg пише, що 10 країн відправлять війська для захисту

Гарантії безпеки: які вони мають бути?

Україна в разі укладанням мирної угоди повинна мати гарантії безпеки. Один зі способів забезпечити її захист у післявоєнний період та стримувати надалі Росію від збройної агресії є розміщення іноземного військового контингенту. Першими про таку можливість заговорили Велика Британія та Франція.

"Ідею розміщення миротворчих військ в Україні можна реалізувати. Моя ідея полягає в іншому: щоб їх розмістити вздовж міжнародно визнаних кордонів України, а для цього Росія буде змушена відповзти з окупованих територій. Має бути вибудований оборонний вал від Норвегії до Болгарії. Мають бути зосереджені війська, включаючи тактичну ядерну зброю", – озвучив Огризко.

Саме таким чином, за переконанням дипломата, можна стримувати в майбутньому агресора. Інші варіанти, на його думку, неефективні. Огризко зауважив на тому, що якщо Путін хвалиться, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі, то має бути дзеркальна відповідь на це з боку США та Європи.

Він нагадав, як нещодавно Трамп показав гарний приклад, коли на погрози Медведєва розв'язати війну з США відповів розміщенням американських атомних підводних човнів. Тоді американський лідер публічно запевнив, що Штати готові до ядерної війни з Росією. Зазначимо, що днями Трамп висловився і щодо участі США в гарантіях безпеки для нашої держави.

Він сказав, що знайде форму, яким чином допомагатиме Україні. Кожна держава у цій системі гарантування безпеки Україні знайде свою роль. Якщо це буде прописано у конкретній площині, а не як загальна розмова, тоді будуть реальні гарантії,

– наголосив Огризко

Миротворча місія в Україні: чи готові союзники надіслати війська?