Такі слова пролунали на тлі погроз з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також У Росії панікують після заяви Трампа про розміщення атомних човнів

Що заявив Трамп про можливий конфлікт з Росією?

Президент США під час спілкування з журналістами заявив, що його країна повністю готова до ядерної війни. За його словами, він мав бути обережним та відправити дві атомні субмарини до визначених районів.

Це рішення він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною. Йдеться про погрози заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва щодо можливого конфлікту.

Колишній президент Росії Медведєв погрожує нам, і ми будемо захищати наш народ. Він говорив про ядерну зброю - коли йдеться про ядерну, ми маємо бути готові й ми повністю готові,

– наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв днями різко пригрозив американському президенту Дональду Трампу війною Росії зі Сполученими Штатами після встановлення нового дедлайну для досягнення угоди про мир в Україні.