У США наголосили, що це відповідь у разі, якщо погрози Росії виявляться реальними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також "Мир через силу": у Зеленського відреагували на наказ Трампа про атомні субмарини

Як у Росії відреагували на заяву Трампа?

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити дві атомні субмарини, якщо за словами заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва стоятимуть реальні дії.

У Росії активно почали обговорювати заяву Трампа. За даними пропагандистських росЗМІ, у пресслужбі ООН їм заявили, що наразі не мають коментарів щодо повідомлення президента США.

Крім того, у Пентагоні не надали деталей щодо можливої дислокації підводних човнів. Там російським медіа зазначили, що орієнтуються на позицію Білого дому і заяву американського президента.

До слова, Україна теж відреагувала на гучну заяву Америки. В нашій державі позитивно оцінили такі дії, назвавши їх проявом підходу "мир через силу".

Водночас глава Андрій Єрмак зауважив, що Росія й далі атакує мирні міста і вбиває цивільних.