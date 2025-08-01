Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

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Що в ОП думають про підхід Трампа?

Коментуючи заяву президента США, Андрій Єрмак зауважив, що Медведєв, схоже, не вірив, що "водка" до добра не доведе.

Глава ОП додав, що росіяни ж продовжують атакувати дронами цивільні міста. Зокрема, у Харкові знову постраждали звичайні люди.

"Геополітик" (Володимир Путін – 24 Канал) після розмов на лавці просто бʼє по цивільних, розповідаючи про готовність говорити про мир,

– додав Єрмак.

Довідка. 1 серпня Володимир Путін та Олександр Лукашенко дали спільну пресконференцію, сидячи на лавці на острові Валаам. Зокрема, диктатор заявив, що готовий закінчити війну на умовах, озвучених у червні 2024 року.

А щодо Трампа, то він наказав розмістити два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" на випадок "ці дурні та провокаційні заяви" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва будуть чимось більшим ніж просто слова.