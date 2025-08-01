В США подчеркнули, что это ответ в случае, если угрозы России окажутся реальными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как в России отреагировали на заявление Трампа?

Президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные субмарины, если по словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева будут стоять реальные действия.

В России активно начали обсуждать заявление Трампа. По данным пропагандистских росСМИ, в пресс-службе ООН им заявили, что пока не имеют комментариев относительно сообщения президента США.

Кроме того, в Пентагоне не предоставили деталей относительно возможной дислокации подводных лодок. Там российским медиа отметили, что ориентируются на позицию Белого дома и заявление американского президента.

К слову, Украина тоже отреагировала на громкое заявление Америки. В нашем государстве положительно оценили такие действия, назвав их проявлением подхода "мир через силу".

В то же время глава Андрей Ермак отметил, что Россия и дальше атакует мирные города и убивает гражданских.